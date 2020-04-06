Влада Північної Македонії посилила обмеження на пересування громадян, щоб перешкоджати поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє уряд країни в Twitter.

Так, з середи 8 квітня набирають чинності нові обмеження.

“Забороняється рух громадян на всій території країни в будні з 16:00 до 05:00 і з 16:00 п’ятниці до 05:00 понеділка”, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що громадяни молодше 18 років можуть виходити з дому в будні лише з 13:00 до 15:00, а громадяни старше 65 років – з 10:00 до 12:00.

За останніми даними в країні виявлено 555 хворих на коронавірус, одужали 23 людини, померли – 18.