У Сєвєродонецьку сталася бійка між помічником депутата Верховної Ради і депутатом місцевої ради.

Про це повідомляє пресслужба поліції Луганської області.

Повідомляється, що поліція відкрила справу за фактом бійки перед будівлею Сєверодонецької міської ради.

Відзначається, що після бійки обидва чоловіки звернулися в поліцію із заявами про заподіяння тілесних ушкоджень.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ст. 125 КК України “Умисне легке тілесне ушкодження”.

Місцевий сайт “Час Пік” уточнює, що учасники бійки – депутат Лисичанської міськради Іван Полупанов і помічник депутата від “Слуги народу” Лізи Богуцької Вячеслав Шевчук.