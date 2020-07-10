Про це повідомила прес-служба Сєвєродонецької міської ради.
Уточнюється, що в цілому полігон відходів забезпечений необхідною ємністю води і протипожежними засобами, однак через пожежі в Луганській області персонал полігону був евакуйований ще 7 липня.
“Повернувшись, робітники побачили, що відходи загорілися на значній площі полігону. Сьогодні там працюють пожежники сєверодонецького управління ДСНС, проте їх сил явно недостатньо для приборкання загоряння на такій великій площі. А продовження горіння виключає можливість вивезення сюди твердих побутових відходів з міста”, – сказано в повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що масштабна пожежа в Луганській області поширилася на село Смолянинове Новоайдарського району. Вогонь знищив кілька десятків житлових будинків, загинув місцевий житель.
- Попередньо загинули чотири і постраждали дев’ятеро людей.
- Пізніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що пожежі в Луганській області вдалося локалізувати.
- За однією з версій пожежа могла початися через обстріл бойовиків.
- Вранці 9 липня в Луганській області визначили надзвичайну ситуацію регіонального рівня.