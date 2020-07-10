Про це повідомила прес-служба Сєвєродонецької міської ради.

Уточнюється, що в цілому полігон відходів забезпечений необхідною ємністю води і протипожежними засобами, однак через пожежі в Луганській області персонал полігону був евакуйований ще 7 липня.

“Повернувшись, робітники побачили, що відходи загорілися на значній площі полігону. Сьогодні там працюють пожежники сєверодонецького управління ДСНС, проте їх сил явно недостатньо для приборкання загоряння на такій великій площі. А продовження горіння виключає можливість вивезення сюди твердих побутових відходів з міста”, – сказано в повідомленні.