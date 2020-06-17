Група українців перелізла через паркан на пропускному пункті "Шегині" на польсько-українському кордоні в той час, коли там тривав брифінг прикордонників. Порушників оштрафовано.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, 14 червня у Львівській області в пункті пропуску пішоходів з України в Польщу “Шегині” утворилися великі черги. У зв’язку з цим Державна прикордонна служба звернулася до громадян з проханням перетинати українсько-польський кордон через інші пункти пропуску.

У понеділок, 15 червня, в.о. начальника Західного регіонального управління Держприкордонслужби Олексій Гавель провів брифінг щодо ситуації на пункті пропуску.

Трансляцію брифінгу вів медіахаб “Твоє місто”. Журналістам вдалося зафільмувати, як під час виступу прикордонників група осіб перелізла через паркан на території пункту пропуску.

Відеозапис інциденту поширився Мережею. За два дні в Західному управлінні Держприкордонслужби відреагували. Прикордонники сповістили, що “підкорювачі паркану” були оштрафовані.

“Двоє громадян України, після проходження усіх видів контролю з українського боку, прослідували на вихід з України у напрямку польського пункту пропуску “Медика”. Проте, за якийсь час вони перелізли через паркан та попрямували на паспортний контроль на вхід до України, чим порушили режим в пункті пропуску. Факт правопорушення було виявлено прикордонним нарядом, а даних осіб притягнено до відповідальності за скоєння адміністративного правопорушення, яка передбачена ст. 202 КУпАП. […] У підсумку кожен з них сплатив штраф у розмірі 170 гривень”, — поінформували в управлінні .

Зазначимо, що на відеозаписі зафіксовано троє осіб. які перебували біля паркану, однак оштрафовано двох. Місцеве видання ZAXID.NET повідомило, що ними виявилися 40-річна жінка та 39-річний чоловік з Черкаської області. Свої дії порушники пояснили тим, що оцінили розмір черги на пункті пропуску до Польщі й вирішили повернутися додому.