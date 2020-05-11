Про це повідомляє нідерландське видання NOS.

“Куди ви йдете і чому?” – це питання правоохоронці найчастіше задавали в Європі в останні тижні. Іноді воно звучало дружньо, іноді з попередженням, іноді відразу виписували штраф. В одній країні спочатку попереджають про порушення, в інший відразу отримуєте величезний штраф або арешт.

Нідерланди: 8800 штрафів

Голландська поліція заявляє, що вони завжди спочатку попереджають, і в разі повторного порушення або відмови буде накладено штраф. Суми штрафу коливаються від 390 євро для громадян до 4 350 євро для роботодавців, наприклад.

За останні тижні голландська поліція наклала 8 800 штрафів, в основному за недотримання дистанції.

Бельгія: 27 000 штрафів

У Бельгії поліція також спочатку вдавалася до попереджень, хоча штрафів наклали набагато більше, ніж в Нідерландах. Тільки за перший місяць карантину було виписано більше 27 000 штрафів. Половина “злочинців” у віці до тридцяти років.

Франція: 915 000 штрафів

У Франції необхідно мати при собі пояснення того, чому ви перебуваєте на відкритому повітрі, так звану атестацію deégatoire dérogatoire. Якщо у вас немає такого пояснення, ви заплатите штраф в розмірі 135 євро. З середини березня до початку травня було виписано 915 000 штрафів. Це принесло французькому уряду понад 123 мільйонів євро. Адвокати тепер звернулися до судів, тому що штрафи є неконституційними.

Велика Британія: 6000 штрафів

Як і в Бельгії, поліція Сполученого Королівства спочатку цікавиться, чому ви сидите на цій лавці в парку (заборонено), а не гуляєте по парку (дозволено). Сума штрафу у Великій Британії складає 60 фунтів – близько 70 євро.

Британська поліція також іноді вдавалася до оригінальних методів: наприклад, поліція Дербішира кидала спеціальний чорний барвник в озеро, щоб відбити у місцевих жителів бажання поплавати.

Іспанія: 837 000 штрафів

Іспанська поліція виписала 837 000 штрафів. Це понад 15 000 в день. Знову ж таки, є сумніви щодо відповідності Конституції цих штрафів; Адвокати радять громадянам подавати до суду. Штрафи починаються від 600 євро за прогулянку по вулиці або виїзд з міста, але можуть доходити до 10 000 євро. Крім того, було заарештовано близько 7500 іспанців.

Іспанський омбудсмен оголосив, що буде розслідувати лавину штрафів.

Італія: 418 222 штрафу

В Італії карабінери можуть бути готові накласти штраф без пощади. Порушники отримують штраф у розмірі 206 євро або до 3-х місяців в’язниці.

Італійській поліції за один день вдалося перевірити 270 000 осіб і виписати 16 000 штрафів. Це було на Великдень. З 11 березня по 3 травня 418 222 людини були оштрафовані. Штрафи варіювалися від 206 до 3000 євро.

Німеччина: невідома кількість штрафів

У Німеччині сума штрафів коливається від 200 до 25 000 євро. За дуже серйозні злочини, коли мова йде про життя, навіть можливо тюремне ув’язнення на термін до п’яти років.

Складно підрахувати, скільки штрафів вже винесено. Німеччина є федеративною державою, де кожна земля штрафує по-своєму.

Однак очевидно, що кількість арештів за останні тижні зросла. У декількох містах на вихідних пройшли демонстрації проти карантинних обмежень. Поліція заарештовує людей, які не дотримуються дистанцію. У столиці Берліні вже кілька разів проходили протести.