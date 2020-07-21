Covid-19 Україна

оновлено 21.07.2020 о 06:02

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У Шевченківському суді Києва виявили COVID-19

У співробітника Шевченківського районного суду Києва зафіксовано коронавірус COVID-19.

Вівторок, 21 липня 2020, 07:32

Про це повідомили у пресслужбі суду у Facebook.

“Повідомляємо учасників судових засідань та відвідувачів суду, що в одного з працівників Шевченківського районного суду міста Києва підтверджено діагноз COVID-19. Працівників, які безпосередньо контактували з хворим, відправлено на самоізоляцію, з їх наступним тестуванням на COVID-19”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі керівництво суду вирішує питання щодо проведення дезінфікуючих та профілактичних заходів у суді.

Шевченківський райсуд продовжує працювати в штатному режимі для забезпечення кожному доступу до правосуддя.

Водночас у суді закликають відвідувачів утриматись від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають обов’язкової присутності, а також від особистого відвідування суду для подачі позовів, заяв, скарг, клопотань та інших звернень.

Там також просять громадян поставитись з розумінням до тимчасових профілактичних заходів та пропонують їм скористатись можливістю подати свої заяви чи інші звернення до суду через поштову скриньку розміщену у фойє суду, сервіси «Електронного суду», за допомогою поштового зв’язку, електронної пошти [email protected], факсу тощо.

  • В Україні потенційно могли інфікуватися коронавірусом COVID-19 132 тисячі людей.
Теги: Київ, Коронавірус, суд

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