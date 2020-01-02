Про це розповів в ефірі “Радіо Крим.Реалії” глава “Кримськотатарського ресурсного центру”, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

За його словами, в останній школі, де ще вивчалася українська мова (у Феодосії), її вже не викладають.

“Єдина школа, де вивчається українська мова, працює в Феодосії, але за даними місцевих жителів і це неправда, мову там не вивчають”, – наголосив Барієв.

Він уточнив, що також здійснюються спроби закриття кримськотатарських шкіл: минулого року змінився статус 16 з них.

“У 2019 році тривали спроби закриття кримськотатарських шкіл, і лише за офіційними даними змінився статус 16 з них: 7 шкіл залишилися зі статусом кримськотатарської мови, 5 шкіл перевели на двомовну освіту, інші 4 школи стали загальноосвітніми. Коли ми отримали рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі, і Росії не вдалося оскаржити його, нам стали повідомляти про те, що в школах почали ініціювати подачу заяв батьками кримськотатарських учнів, для того щоб вони могли вивчати мову факультативно”, – розповів Барієв.

На його думку, окупаційна “влада” буде шукати альтернативні способи “показати міжнародній спільноті, що нібито колективні права кримськотатарського народу в зв’язку з забороною Меджлісу не порушені”.

“Але ми наполягаємо на тому, що Меджліс і Курултай – єдиний представницький орган, обраний демократичним шляхом”, – зазначив Барієв.

“Варто сказати, що продовжується політика витіснення неугодних Російській Федерації громадян – у першу чергу кримських татар і проукраїнських громадян різних національностей. Таким чином, триває процес заміщення населення”, – додав він.