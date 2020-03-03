Про це у Telegram повідомив мер міста Генадій Кернес.

За його словами, у Харкові створено штаб з медиками, рятувальниками, епідеміологами. На сьогодні нема потреби вводити карантин в місті.

“Зараз спільне завдання — профілактика. У школах буде контрольний медогляд, на роботі з грипом теж нічого робити, це питання відповідальності кожного”, – зазначив Кернес.