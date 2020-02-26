Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

“Наша освіта довго наслідувала радянську парадигму й предмет «Захист Вітчизни» – один із проявів цього. Це неправильно, що на п’ятому, практично шостому році війни ми досі не спромоглися замінити абсолютно радянську назву предмета «Захист Вітчизни» на «Захист України». Це важливий акцент, і я рада, що ми нарешті його поставили. Тепер не менш важливе завдання – покращувати зміст цього предмета і матеріально-технічне забезпечення шкіл”, – заявила міністр Анна Новосад.

Повідомляється, що “Захист України” є обов’язковим для вивчення предметом в 10-11 класах. Його мета — надати учням необхідні вміння та знання для захисту країни.

“Важливо, щоб цілі, які ми закладаємо у конкретний предмет, зокрема й в оновлений “Захист України”, зображалися і в підручниках, за якими навчаються учні. Так, зміни стануть системними й ґрунтовними. Саме для цього ми розпочали зміну підходів до експертизи та виготовлення підручників. Повна трансформація триватиме декілька років, але для нас надзвичайно важливо зробити цей процес якісно “, – додала міністр.