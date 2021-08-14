В американському штаті Вірджинія ухвалили розширену політику щодо трансперсон. У школах обладнають туалети та вбиральні з огляду на потреби трансперсон, а щодо представників секс-меншин вживатимуть займенники відповідно до їх ідентифікації.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Розширена політика 8040 вимагає від учителів вживати “бажані займенники та дозволяє трансперсонам та транссексуалам брати участь у спортивних та інших заходах у спосіб, який відповідає їх гендерній ідентичності”.

Нові правила підтримали семеро осіб. “Проти” висловилися двоє.

“Пріоритет номер один — забезпечити успіх всіх учнів та гарантувати, що вони в безпеці, прийняті та можуть навчатися в школі”, – пояснили в раді шкіл.

Трансперсони, які навчаються в школах, мають право отримати “доступ до шкільних приміщень, які відповідають їх гендерній ідентичності.

До цього у Вірджинії школам рекомендували переглянути принципи щодо боротьби з домаганнями стосовно трансперсон.

Однак не всі вітають нову політику. Критики назвали її “непотрібною” та такою, що “відриває від процесу навчання”.