Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Розширена політика 8040 вимагає від учителів вживати “бажані займенники та дозволяє трансперсонам та транссексуалам брати участь у спортивних та інших заходах у спосіб, який відповідає їх гендерній ідентичності”.
Нові правила підтримали семеро осіб. “Проти” висловилися двоє.
“Пріоритет номер один — забезпечити успіх всіх учнів та гарантувати, що вони в безпеці, прийняті та можуть навчатися в школі”, – пояснили в раді шкіл.
Трансперсони, які навчаються в школах, мають право отримати “доступ до шкільних приміщень, які відповідають їх гендерній ідентичності.
До цього у Вірджинії школам рекомендували переглянути принципи щодо боротьби з домаганнями стосовно трансперсон.
Однак не всі вітають нову політику. Критики назвали її “непотрібною” та такою, що “відриває від процесу навчання”.
- Раніше повідомлялося, що на Олімпійських іграх в Токіо вперше в історії дебютувала трансгендерна жінка Лорел Габбард. Однак їй не вдалося завоювати медаль.