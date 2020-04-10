У місті Шостка (Сумська область) 12-річна дівчинка заразилася коронавірусом під час гри на дитячому майданчику.

Про це повідомив в Facebook мер Шостки Микола Нога.

Сьогодні Сумський обласної лабораторний центр підтвердив захворювання на коронавірус у 12-річної дівчинки з Шостки. За словами міського голови, дитина заразилася під час гри на дитячому майданчику.

“Вона гуляла на дитячому майданчику (вул. Робоча) разом з 9-річною подружкою, захворювання якої було підтверджено раніше. […] Дівчата просто погуляли разом менше години. Прогулянка принесла велику неприємність для рідних і близьких, яких більше 10. Все вони тепер перебувають в зоні ризику”, — зазначив він.

У зв’язку з цим мер нагадав громадянам про необхідність дотримуватися правил карантину.

“Переконливо прошу ще раз дотримуватись умов карантину. Дитячі майданчики закриті в місті для відвідування. Попереду Вербна неділя та Великдень. Прошу кожного поставитися з розумінням до ситуації та дотримуватися правил карантину. Богу молиться в такі складні часи потрібно ще частіше, але умови карантину порушувати небезпечно!”, — наголосив він.