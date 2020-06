Про це повідомила британська служба BBC.

Уточнюється, що інцидент стався в місті Глазго в готелі, який розташований в центрі.

Повідомляється, що в результаті нападу загинули як мінімум троє людей. Вони були поранені нападником на сходовій клітці.

В даний момент на місці події присутні кілька автомобілів швидкої допомоги і поліцейських машин.

Також наголошується, що поліцейські змушені були застрелити нападника.

Polic including armed response units attending a major incident in Glasgow city centre on West George St. Unclear what it is although reports of a stabbing or shooting. pic.twitter.com/OSnbyJXDLR

— Linda Sinclair (@lindajsinclair) June 26, 2020