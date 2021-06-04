31-річна Стефанія Джудіче з Единбургу народила дочку за кілька годин після того, як злодії вдерлися до її будинку.

Про це повідомляє телерадіокомпанія BBC Scotland.

Інцидент стався 26 травня. Стефанія прокинулася посеред ночі, бо почула дивні звуки на сходах.

“Я чуйно сплю відтоді як народився мій 19-місячний син, тому коли внизу пролунав звук, схожий на те, що по підлозі рухається стілець, це розбудило мене. Моя мама зараз живе з нами, тому спочатку я подумала, що, може, це вона. Але потім раптово я почула, двигун автомобіля мого чоловіка, і я відразу зрозуміла, що це його машина”, — розповіла жінка.

Жінка підійшла до вікна та побачила, як біла Audi S5 її чоловіка, 33-річного Альберта Джудіче, поїхала. Виявилося, що зловмисники потрапили в дім подружжя через незачинені двері, взяли ключі від машини і вкрали її.

Через сильний стрес у жінки почалися перейми.

“Я не хотіла спускатися вниз, тому що боялася, що злодії все ще знаходяться в будинку. Поліція приїхала за 10 хвилин, там було близько трьох або чотирьох поліційних машин, і вони сказали, що ще багато поліціянтів шукають нашу машину. Саме тоді мене вразив шок, і я відчула сильні поштовхи”, — розповіла Стефанія.

Чоловік відвіз жінку до лікарні, де вже за кілька годин народилася їхня маленька дочка Джорджія.

Хоча історія завершилася позитивно — Стефанія народила здорову дитину, а їхню машину вже за 40 хвилин знайшли поліціянти, — вона залишила значний відбиток в житті подружжя.