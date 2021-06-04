Про це повідомляє телерадіокомпанія BBC Scotland.
Інцидент стався 26 травня. Стефанія прокинулася посеред ночі, бо почула дивні звуки на сходах.
“Я чуйно сплю відтоді як народився мій 19-місячний син, тому коли внизу пролунав звук, схожий на те, що по підлозі рухається стілець, це розбудило мене. Моя мама зараз живе з нами, тому спочатку я подумала, що, може, це вона. Але потім раптово я почула, двигун автомобіля мого чоловіка, і я відразу зрозуміла, що це його машина”, — розповіла жінка.
Жінка підійшла до вікна та побачила, як біла Audi S5 її чоловіка, 33-річного Альберта Джудіче, поїхала. Виявилося, що зловмисники потрапили в дім подружжя через незачинені двері, взяли ключі від машини і вкрали її.
Через сильний стрес у жінки почалися перейми.
“Я не хотіла спускатися вниз, тому що боялася, що злодії все ще знаходяться в будинку. Поліція приїхала за 10 хвилин, там було близько трьох або чотирьох поліційних машин, і вони сказали, що ще багато поліціянтів шукають нашу машину. Саме тоді мене вразив шок, і я відчула сильні поштовхи”, — розповіла Стефанія.
Чоловік відвіз жінку до лікарні, де вже за кілька годин народилася їхня маленька дочка Джорджія.
Хоча історія завершилася позитивно — Стефанія народила здорову дитину, а їхню машину вже за 40 хвилин знайшли поліціянти, — вона залишила значний відбиток в житті подружжя.
“Ми поміняли всі замки і встановили камери, але я все ще не відчуваю себе в безпеці. Я хочу порадити людям ховати ключі від машини, наші висіли на гачку біля дверей, і перевіряти, чи замкнені їх двері, перш ніж вони лягають спати. […] Ви ніколи не думаєте, що це може статися з вами, але це сталося зі мною, тому я хочу, щоб всі знали, що це може статися, і могли вжити додаткових заходів”, — наголошує Джудіче.
- Нагадаємо, в травні малійська жінка народила одразу дев’ять немовлят — п’ять дівчаток і чотири хлопчики.