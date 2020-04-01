Про це йшлося на сьогоднішньому брифінгу губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, трансляцію вів NBC News.
Так станом на ранок 1 квітня в штаті Нью-Йорк 83 172 підтверджених випадків COVID-19. 12 226 пацієнтів потребували госпіталізації та зараз проходять лікування в лікарнях. За словами Куомо, щонайменше 1941 жителів штату з позитивним результатом на коронавірус померли.
Згідно з переписом населення 2015 року, в штаті проживали близько 19,7 млн осіб. Таким чином, кількість хворих в штаті становить близько 0,42% від загальної кількості населення.
При цьому в Китаї, де за оцінками 2019 проживає 1,4 млрд осіб та де COVID-19 був виявлений вперше, кількість хворих зараз є на тисячу меншою, ніж у Нью-Йорку — 82 361. Це близько 0,006% населення.
За прогнозами медиків, озвученими Куомо, штат досягне апогею щодо випадків коронавіруса “приблизно в кінці квітня”. Штату може знадобитися до 110 тисяч лікарняних ліжок та 37 тисяч апаратів штучної вентиляції легенів.
- У зв’язку з пандемією коронавірусу в Нью-Йорку мобілізували медпрацівників, всі лікарні обсуговують тільки заражених COVID-19. У Центральному парку вже організували тимчасовий госпіталь на 68 місць, щоб приймати тих, хто заразилися.
- У ВООЗ вважають, що США можуть стати новим епіцентром поширення коронавірусу.