Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо, в Нью-Рошелі, передмісті Нью-Йорка, розташованому в окрузі Вестчестер, зареєстровано 108 випадків коронавіруса. У всьому штаті — 173 випадки.

“Нью-Рошель — особлива проблема. Це те, що вони називають кластером. Цифри росли, цифри продовжували зростати, цифри неухильно ростуть, та нам потрібна спеціальна стратегія громадської охорони здоров’я для Нью-Рошеля”, — сказав Куомо.

Епіцентром спалаху в місті вважають місцеву синагогу. Тому місцева влада хоче створити своєрідну “зону стримування” з радіусом в 1 милю (близько 1,6 км), в центрі якої — синагога.

“Те, що ми збираємося зробити, — це сфокусуватися на області навколо місця розташування більшості випадків в Нью-Рошелі. Багато випадків передачі мають тенденцію відбуватися на географічній основі”, — додав Куомо.

Це означає, що великі об’єкти та школи в цьому районі будуть закриті протягом двох тижнів, починаючи з 12 березня. Доставку продуктів, ліків, прибирання громадських місць та інші завдання буде виконувати національна гвардія.