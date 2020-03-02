У штаті Вашингтон оголошено надзвичайний стан через коронавірус

Про це повідомляє The New York Times.
Режим НС оголосив губернатор регіону Джей Інслі.
Він доручив державним органам використовувати “всі необхідні ресурси” для підготовки і реагування на спалах коронавірусу.
Як пише газета, надзвичайний стан також дозволяє залучати, у разі необхідності, Вашингтонську національну гвардію.
“Ми буде продовжувати працювати до того дня, поки ніхто не помре від цього вірусу”, – заявив губернатор.
Газета також пише, що в штаті Вашингтон зараз більш 50 людей перебувають в лікувальному закладі з підозрою на короновірусну інфекцію. Їх перевіряють медики.
Представники охорони здоров’я також повідомили про два випадки зараження вірусом COVID-19. Одна з хворих – 40-річна жінка, яка знаходиться в задовільному стані в лікарні, а інша – жінка старше 70 років. Вона госпіталізована у важкому стані. Ніхто з них, як зазначається, не їздив за кордон.
Також представники охорони здоров’я уточнили, що першою жертвою COVID-19 у Вашингтоні став чоловік у віці 50 років. У нього не було недавніх поїздок в осередки поширення коронавірусу, або контактів з інфікованими.
- У суботу, 29 лютого, кількість інфікованих коронавірусом COVID-2019 в Італії перевищила тисячу осіб.
- Раніше в Італії госпіталізували громадянку України з підозрою на зараження коронавірусом COVID-19.