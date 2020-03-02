У штаті Вашингтон оголошено надзвичайний стан через коронавірус

На території штату Вашингтон, де зафіксовано перший в США смертельний випадок коронавірусу COVID-19, оголошено надзвичайний стан.

Про це повідомляє The New York Times.

Режим НС оголосив губернатор регіону Джей Інслі.

Він доручив державним органам використовувати “всі необхідні ресурси” для підготовки і реагування на спалах коронавірусу.

Як пише газета, надзвичайний стан також дозволяє залучати, у разі необхідності, Вашингтонську національну гвардію.

“Ми буде продовжувати працювати до того дня, поки ніхто не помре від цього вірусу”, – заявив губернатор.

Газета також пише, що в штаті Вашингтон зараз більш 50 людей перебувають в лікувальному закладі з підозрою на короновірусну інфекцію. Їх перевіряють медики.

Представники охорони здоров’я також повідомили про два випадки зараження вірусом COVID-19. Одна з хворих – 40-річна жінка, яка знаходиться в задовільному стані в лікарні, а інша – жінка старше 70 років. Вона госпіталізована у важкому стані. Ніхто з них, як зазначається, не їздив за кордон.

Також представники охорони здоров’я уточнили, що першою жертвою COVID-19 у Вашингтоні став чоловік у віці 50 років. У нього не було недавніх поїздок в осередки поширення коронавірусу, або контактів з інфікованими.