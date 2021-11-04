Про це повідомили на Facebook-сторінці Посольства України у США.
Бульвар та Авеню імені Тараса Шевченка тепер з‘явився у місті Віппані, що в штаті Нью-Джерсі, США.
Тарас Шевченко – видатний український поет, класик української літератури, художник і мислитель.
Примітно, що неподалік перехрестя цих вулиць розташовані Український культурний центр та Українська церква Святого Івана.
Українська церква Святого Івана нещодавно відзначила соту річницю заснування. Власне, з цієї нагоди представники місцевої влади українське духовенство. привітали громаду Віппана.
- Нагадаємо, раніше українська мова стала офіційною мовою муніципалітету Прудентополіс, що в Бразилії.