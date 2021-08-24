Про це повідомляє американське видання ABC News.
Повінь у сільській місцевості призвели до руйнувань доріг, веж мобільного зв’язку та телефонних ліній. За інформацією Національної служби погоди, за добу в штаті випало до 43 см дощу. В Агенції з надзвичайних ситуацій штату Теннессі оголосили про надзвичайну ситуацію, оскільки вода розмила сільські дороги та шосе.
Президент США Джо Байден назвав те, що коїться в Теннессі — катастрофою. Він надав федеральну допомогу для відновлення округу Хамфіс.
Це був перший випадок в історії штату, коли кількість опадів перевищила прогнозовані втричі.
У вівторок влада штату підтвердила, що в списку зниклих безвісти точно є 10 осіб. Це інформація від служб екстерної допомоги, які ходять від будинку до будинку та шукають тих, хто був у списку зниклих безвісти від початку. Це приблизна цифра, оскільки в окрузі досі немає мобільного зв’язку.
У департаменті Червоного Хреста повідомили, що внаслідок повені понад 90 осіб залишилися без даху на головою.
На сторінці GoFundMe збирають кошти на похорони 7-місяних близнюків. Їх вирвало з рук батька, який намагався втекти з дітьми від повені. Загалом, в родині четверо дітей. Коли їх квартиру швидко почала заповнювати вода — батько схопив дітей та намагався знайти новий прихисток. Чоловік розповів, що на руках тримав близнюків, на шиї сиділа 5-річна дочка, а за стегно його обхопила 19-місячна дочка. В певний момент їх затопило водою, і виплисти змогли лише батько з двома старшими доньками. Діставшись вулиці, він тримався за дерево разом з двома доньками. Згодом його помітили сусіди та допомогли вилізти на дах.
До неділі, 29 серпня, в окрузі скасували навчання в школі. Наразі 750 осіб без електроенергії, вчора ввечері таких було понад 2 тисячі.
Губернатор Теннессі Білл Лі поїхав регіоном і назвав наслідки повені “руйнівною картиною втрати й душевного болю”.
- У суботу, 14 серпня, на Гаїті стався сильний землетрус магнітудою 7,2 бала. Внаслідок землетрусу загинули сотні людей.