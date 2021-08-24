В американському штаті Теннессі (округ Хамфріс) повінь внаслідок сильного дощу призвела до значних руйнувань інфраструктури та будинків місцевих жителів. Наразі відомо про 22 загиблих та 40 зниклих безвісти.

Про це повідомляє американське видання ABC News.

Повінь у сільській місцевості призвели до руйнувань доріг, веж мобільного зв’язку та телефонних ліній. За інформацією Національної служби погоди, за добу в штаті випало до 43 см дощу. В Агенції з надзвичайних ситуацій штату Теннессі оголосили про надзвичайну ситуацію, оскільки вода розмила сільські дороги та шосе.

Президент США Джо Байден назвав те, що коїться в Теннессі — катастрофою. Він надав федеральну допомогу для відновлення округу Хамфіс.

Це був перший випадок в історії штату, коли кількість опадів перевищила прогнозовані втричі.

У вівторок влада штату підтвердила, що в списку зниклих безвісти точно є 10 осіб. Це інформація від служб екстерної допомоги, які ходять від будинку до будинку та шукають тих, хто був у списку зниклих безвісти від початку. Це приблизна цифра, оскільки в окрузі досі немає мобільного зв’язку.

У департаменті Червоного Хреста повідомили, що внаслідок повені понад 90 осіб залишилися без даху на головою.

На сторінці GoFundMe збирають кошти на похорони 7-місяних близнюків. Їх вирвало з рук батька, який намагався втекти з дітьми від повені. Загалом, в родині четверо дітей. Коли їх квартиру швидко почала заповнювати вода — батько схопив дітей та намагався знайти новий прихисток. Чоловік розповів, що на руках тримав близнюків, на шиї сиділа 5-річна дочка, а за стегно його обхопила 19-місячна дочка. В певний момент їх затопило водою, і виплисти змогли лише батько з двома старшими доньками. Діставшись вулиці, він тримався за дерево разом з двома доньками. Згодом його помітили сусіди та допомогли вилізти на дах.

До неділі, 29 серпня, в окрузі скасували навчання в школі. Наразі 750 осіб без електроенергії, вчора ввечері таких було понад 2 тисячі.

Губернатор Теннессі Білл Лі поїхав регіоном і назвав наслідки повені “руйнівною картиною втрати й душевного болю”.