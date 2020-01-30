З галереї Colouer в Стокгольмі вкрали понад десятка скульптур Сальвадора Далі вартістю понад 500 тисяч доларів.

Про це повідомляє шведська газета Aftonbladet.

У галереї Couleur, розташованій в столиці Швеції, наразі проходить постійна виставка робіт Сальвадора Далі.

У ніч на четвер, 30 січня, невідомі увірвалися в галерею та вкрали 10-12 скульптур відомого художника, кожна з яких оцінюється в майже півмільйона шведських крон — близько 50 тисяч доларів.

Експерти шведського телешоу про антикваріат Antikrundan зазначають, що люди, які вкрали роботи Далі, “не знають, що вони роблять”, адже продати роботи їм, найімовірніше, не вдасться.

“Цей тип крадіжки був більш поширеним в минулому, коли за ринком не так пильно спостерігали. Тоді ви могли б продати предмети мистецтва в інших частинах світу. Сьогодні ринок добре охороняється”, — наголосив мистецтвознавець Клаес Мозер.

Тому фахівці припускають, що злодії або є вкрай необізнаними людьми, або діяли на замовлення вже знайденого на чорному ринку покупця.