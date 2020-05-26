Про це повідомляє Bloomberg.
Наразі рівень безробіття в країні без урахування сезонних коливань досяг 8,2% і може зрости до 17%. Цей показник набагато вищий прогнозованого на початку епідемії.
Прогнозують, що в перспективі він може зрости до 17%, якщо рівень попиту на товари і послуги в країні не повернеться до колишніх показників.
У Швеції планують значно спростити процедуру звільнення співробітників, що також може призвести до зростання безробіття.
З початку епідемії в Швеції більше 34 тисяч громадян перехворіли коронавірусом. Понад 4 тисячі хворих пацієнтів померли.
Медики зазначають, що рівень смертності в Швеції, де не було карантину, істотно перевищує аналогічний показник в Норвегії, Данії і Фінляндії, тобто в інших країнах Скандинавії.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я визнали, що шведський підхід до боротьби з коронавірусом слід брати за приклад, щоб повернутись до нормального життя.
- Міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде вважає, що країна діяла прагматично, вирішивши не вводити загальнонаціональний карантин через епідемію коронавірусу. Так, Агентство суспільної охорони здоров’я від початку заявляло, що їхня стратегія – створення “колективного імунітету” від нового типу коронавірусу, а не введення численних заборон і обмежень на національному рівні