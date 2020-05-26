У Швеції виріс рівень безробіття, а також виникли інші складнощі, пов'язані з масштабною економічною кризою. Це сталося, незважаючи на те, що в країні не вводили особливі карантинні обмеження під час епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Наразі рівень безробіття в країні без урахування сезонних коливань досяг 8,2% і може зрости до 17%. Цей показник набагато вищий прогнозованого на початку епідемії.

Прогнозують, що в перспективі він може зрости до 17%, якщо рівень попиту на товари і послуги в країні не повернеться до колишніх показників.

У Швеції планують значно спростити процедуру звільнення співробітників, що також може призвести до зростання безробіття.

З початку епідемії в Швеції більше 34 тисяч громадян перехворіли коронавірусом. Понад 4 тисячі хворих пацієнтів померли.

Медики зазначають, що рівень смертності в Швеції, де не було карантину, істотно перевищує аналогічний показник в Норвегії, Данії і Фінляндії, тобто в інших країнах Скандинавії.