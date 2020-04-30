Міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде вважає, що країна діяла прагматично, вирішивши не вводити загальнонаціональний карантин через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє Politico.

Вона не вважає, що країна вибрала лібертаріанську позицію.

Незважаючи на епідемію коронавірусу, в Швеції продовжують працювати практично всі ресторани, школи та підприємства. Агентство суспільної охорони здоров’я від початку заявляло, що їхня стратегія – створення “колективного імунітету” від нового типу коронавірусу, а не введення численних заборон і обмежень на національному рівні.

Лінде вважає, що в умовах епідемії людей не можна тримати закритими, “вони повинні знаходитися на свіжому повітрі”.

“Якщо ви сидите під замком, існує ризик депресії, насильства в сім’ї, зловживання алкоголем”, – вважає Лінде.

Також вона зазначила, що м’який підхід Швеції підтримують не тільки крайні праві, а й ще сім партій, представлених в національному парламенті.

“Це марафон, а не спринт. Політика обмежень повинна бути на рівні, прийнятному для людей … Швеція може дозволити собі м’який карантин, тому що наш уряд має високий рівень довіри серед шведів”, – вважає міністр.

Лінде також вважає, що Швеція може дозволити собі більш слабкі обмеження, ніж інші країни, тому що уряд користується “високим рівнем довіри”.

При цьому вона додала, що уряд готовий впровадити більш жорсткі заходи в разі такої необхідності.

У той же час в Швеції рівень смертності від Covid-19 набагато вищий, ніж в інших скандинавських країнах, уряди яких впровадили більш жорсткі карантинні заходи. Наприклад, в 11 разів вищий, ніж в Норвегії, де в два рази менше населення.

Але міністр вважає, що порівнювати смертність в Швеції зі смертністю в інших країнах некоректно, тому що при цьому потрібно враховувати кілька факторів, розуміючи, що різні країни використовують різні підходи при формуванні статистики захворюваності та смертності.

Також вона пояснила, що в закладах, де дозволено грати онлайн-ігри, встановлено ліміт. Можна витрачати не більше 500 доларів на тиждень.

П’ять ресторанів в країні закрили за порушення правил соціального дистанціювання.

Що стосується відкриття кордонів, то Швеція зробить це тільки після колективного рішення країн Євросоюзу.