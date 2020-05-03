У Швеції просто посеред поля працюватиме незвичайний ресторан, призначений тільки для одного відвідувача.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Ресторан “Bord For En” (“Стіл для одного”) розташований посеред галявини у Вермланді (приблизно в 350 кілометрах від Стокгольма). “Заклад” складається всього лиш з одного столу і одного стільця. І там немає офіціантів: страви будуть відправляти до столика в кошику на мотузці.

A pop-up restaurant in Sweden will serve solo diners only. The promise and premise is no interaction with others, and only one person per day will be served. https://t.co/wujrfXEt4C pic.twitter.com/3SqozUZ7Em — CNN (@CNN) May 2, 2020

Оригінальний спосіб порадувати гурманів в умовах епідемії коронавірусу придумала шведська пара Расмус Перссон і Лінда Карлссон. Так, кілька тижнів тому їх вирішили відвідати літні батьки Лінди.

Варто зазначити, що влада Швеції випустила рекомендації, а не категоричні обмеження щодо соціального дистанціювання.

Незважаючи на це, пара, побоюючись за здоров’я родичів в умовах спалаху коронавірусу, вирішила накрити для них столик до обіду окремо в саду. Перссон, колишній шеф-кухар, приготував їжу і подав її через вікно до красиво накритого столу, повідомляє видання Insider.

Згодом народилася ідея організувати щось подібне і для інших людей.

Оригінальний ресторан відкриється 10 травня і діятиме до 1 серпня. За день там прийматимуть лише одного відвідувача.

Гостям запропонують меню з трьох страв: зокрема, картопляні оладки в шведському стилі зі сметаною; крокети з солодкої кукурудзи з морквяно-імбирним пюре; на десерт – просочена джином чорниця. До кожної страви запропонують безалкогольний місцевий напій.

Господарі запевнили, що не дозволять стороннім людям спостерігати за відвідувачами.