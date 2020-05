Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Ресторан “Bord For En” (“Стіл для одного”) розташований посеред галявини у Вермланді (приблизно в 350 кілометрах від Стокгольма). “Заклад” складається всього лиш з одного столу і одного стільця. І там немає офіціантів: страви будуть відправляти до столика в кошику на мотузці.

A pop-up restaurant in Sweden will serve solo diners only. The promise and premise is no interaction with others, and only one person per day will be served. https://t.co/wujrfXEt4C pic.twitter.com/3SqozUZ7Em

— CNN (@CNN) May 2, 2020