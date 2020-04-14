Число померлих від коронавірусу COVID-19 у Швеції досягло 1033 осіб.

Про це повідомляє шведське видання The Local.

За словами голови Державного агентства охорони здоров’я, лише минулої доби у Швеції було зафіксовано 114 смертей від коронавірусу.

Водночас у владі навіть не впевнені в остаточній цифрі, оскільки через великодні вихідні у звітності смертей могла статися затримка.

Відзначається, що зростання смертності у Швеції спостерігається протягом останнього тижня.

Зокрема, тут зафіксовано вже більше смертей, ніж у сусідній Норвегії. Стверджується, що вірус поширився в багатьох будинках для літніх людей Стокгольма.

Також повідомляється, що понад половину випадків у країні зафіксовано серед людей віком старше 70 років, які проживають у будинках для людей похилого віку.

Наразі у Швеції підтверджено 11 450 випадків інфікування коронавірусом. 915 людей перебувають у реанімації.