Про це повідомляє шведське видання The Local.
За словами голови Державного агентства охорони здоров’я, лише минулої доби у Швеції було зафіксовано 114 смертей від коронавірусу.
Водночас у владі навіть не впевнені в остаточній цифрі, оскільки через великодні вихідні у звітності смертей могла статися затримка.
Відзначається, що зростання смертності у Швеції спостерігається протягом останнього тижня.
Зокрема, тут зафіксовано вже більше смертей, ніж у сусідній Норвегії. Стверджується, що вірус поширився в багатьох будинках для літніх людей Стокгольма.
Також повідомляється, що понад половину випадків у країні зафіксовано серед людей віком старше 70 років, які проживають у будинках для людей похилого віку.
Наразі у Швеції підтверджено 11 450 випадків інфікування коронавірусом. 915 людей перебувають у реанімації.
- На відміну від більшості країн світу Швеція не вводила тотальні карантинні обмеження через пандемію коронавірусу COVID-19.