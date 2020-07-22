Про це повідомляє “Шведський інститут” – державний орган, який відповідає за імідж Швеції в світі.

“60 років тому, в 1960 році, Шведська церква вперше висвятила в сан священнослужителя жінку. Сьогодні жінки становлять 50,1% від загальної кількості священиків – вперше в історії Шведської церкви”, – йдеться в повідомленні.

Зараз в країні налічується 1533 священнослужителів жіночої статі і 1527 священиків, тобто частка жіночого духовенства склала 50,1% від загального числа осіб в священному сані. Серед дияконів жінки складають переважну більшість – 89%, а серед пасторів – 37%. Такі дані опублікувало шведське видання Kyrkos Tidning (“Церковна газета”).

“Шведське радіо” наводить слова однієї з священниць Санні Ваітаки, яка говорить, що вітає гендерний баланс в церкві. На її думку, важливо, щоб віруючі зустрічали священиків різної статі і походження.

У Швеції діє лютеранство – одна з найдавніших протестантських течій християнства, яка виникла в результаті Реформації католицизму ще в XVI ст.

У 1958 році шведський парламент прийняв закон, за яким дозволив висвячувати в сан жінок, в тому числі дозволив їм бути пастирями і єпископами.

У 1960 році Шведська лютеранська церква висвятила перших трьох жінок.