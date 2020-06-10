У Швеції оголосили результати розслідування прем'єр-міністра Улофа Пальме, якого застрелили посеред вулиці 34 роки тому.

Відповідну заяву зробив прокурор Крістер Петерссон, повідомляє видання Expressen.

28 лютого 1986 року прем’єр-міністр Пальме разом з дружиною Лісбет поверталися близько опівночі з кінотеатру. Посеред вулиці пролунало кілька пострілів, внаслідок чого політика вбили, а його дружину легко поранили.

Після цього розслідування вбивства політика стало одним з найгучніших кримінальних справ в Європі, а також одним з наймасштабніших. Для шведів тривала відсутність зрушень у розслідуванні стало національної травмою.

За кілька десятиліть слідчі органи вивчили величезну кількість матеріалів і доказів, вийшли на ряд підозрюваних, а також на такі організації, як Курдська робоча партія і Південноафриканська розвідка.

Про першого підозрюваного стало відомо лише два роки по тому – в 1988. Тоді було затримано наркозалежного чоловіка з кримінальним минулим. Дружина вбитого прем’єр-міністра впізнала його, як вбивцю чоловіка. Чоловіка засудили за вбивство, проте пізніше виправдали апеляційною інстанцією за відсутністю незаперечних доказів провини. Але в 2004 році, перед смертю, він заявив, що дійсно вбив прем’єр-міністра.

Через 34 роки прокурор назвав нове ім’я вбивці. Таким визнали Стіга Енгстрьома. Чоловік працював у страховій компанії Skandia біля місця злочину. Багато років тому його допитували як свідка, а як підозрюваного почали розглядати лише кілька років тому.

Оскільки у 2000 році чоловік покінчив життя самогубством – тепер йому не можуть пред’явити звинувачення. Згідно з версією слідства, Енгстрьом міг вбити прем’єр-міністра через ліві погляди політика.

Коли його розглядали, як свідка, то чоловік стверджував, що після поранення намагався реанімувати прем’єра, але безуспішно. Поліція з’ясувала, що Енгстрьом проходив навчання зі стрільби зі зброї до інциденту.

“Оскільки Стіг Енгстрьом помер, я не можу пред’явити звинувачення і не буду проводити допити. Тому я прийняв рішення закрити розслідування”, – заявив напередодні прокурор.

Варто зазначити, що розслідування справи про вбивство прем’єр-міністра було відновлено в 2016 році.

Справу доручили головному прокурору Стокгольма, як автору розслідувань багатьох гучних справ. Зокрема, він займався розслідуванням вбивства міністра закордонних справ Анни Лід, яку в 2003 році зарізали в універмазі.