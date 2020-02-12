Про це повідомляє Associated Press.
Для відстеження і перехоплення листування, їм допомагала компанія зі Швейцарії Crypto AG.
Раніше німецький телеканал ZDF і американська газета The Washington Post розповіли інформацію, підтверджену документами, про те, що з 1970-х років ЦРУ і розвідувальні служби ФРН отримували секретну інформацію від швейцарської компанії-виробника шифрувального обладнання Crypto AG.
За доступ до сеансів шифрованого зв’язку з більше ніж 120 країн світу, компанії Crypto AG платили мільйони доларів.
Наприклад, завдяки таким зливам, у розвідки була інформація про листування іранських муллів під час захоплення американських заручників в Ірані в 1979 році. При цьому, розвідка не стежила за Китаєм і Радянським Союзом, оскільки ці країни не були клієнтами Crypto AG. У більшості випадків спостерігали за листуванням офіційних осіб Пакистану, Ірану, Індії, Латинської Америки і Ватикану.
У 1990 році в Німеччині вирішили припинити таку співпрацю. Після цього ЦРУ викупило німецьку частку в угоді, отримавши повний доступ до всієї пропонованої інформації. У ЦРУ відмовилися від такого методу отримання інформації тільки в 2018 році, продавши активи в Crypto AG.
Компанії, які придбали активи після цього, запевняють, що не причетні до розвідки.
Прес-секретар Міністерства оборони Швейцарії Кароліна Берен заявила, що “після розслідування, проведеного ЗМІ”, її офіс повідомив Кабінет міністрів про випадок Crypto ще 5 листопада 2019 року. 15 січня було прийнято рішення про призначення колишнього судді Верховного суду, щоб вивчити звіти і доповісти до кінця червня.
“Обговорювані події відносяться до 1945 року, і їх важко реконструювати й інтерпретувати в сучасних умовах”, – сказала вона.
Еріх Шмідт-Енбум, німецький експерт з розвідки, який допоміг журналістам проаналізувати документи, сказав, що давно підозрював участь західних шпигунських агентств в Crypto.
- Кіберкомандування (Cyber Command) Сполучених Штатів розробляє стратегію інформаційної війни на випадок, якщо Росія втрутиться або намагатиметься втручатися в американські вибори в 2020 року шляхом зламу виборчих систем та інших методів.