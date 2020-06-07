У місті Базель (Швейцарія) місцева влада дозволили провести масовий мітинг проти расизму. Він відбувся 6 червня. 5 тисяч учасників були в масках.

Про це повідомляє місцеве видання 20min.ch.

Під час проведення акції, поліцейські підходили до учасників, просили їх не знімати маски, а також роздавали спеціальні листівки, в яких було написано про те, чому важливо носити захисну маску, як дотримуватися соціальної дистанції і так далі.

Тільки після цього почалася демонстрація.

Присутні пройшли по центру міста з гаслом Black Lives Matter. Вони виступили проти дискримінації і насильства з боку поліції щодо чорношкірих в США та інших країнах.

Деякі поліцейські, які йшли в натовпі протестуючих, спонтанно ставали на коліна разом з учасниками, щоб висловити данину пам’яті вбитому Джорджу Флойду.

При цьому керівництво поліції міста заявило, що співробітники могли чинити так, як вважали за потрібне.

Крім цього, аналогічні мітинги відбулися і в інших містах Швейцарії.

Так, в Цюріху зібралося близько тисячі осіб.

В Невшателі було близько 500 учасників акції протесту, але поліція попросила, аби вони розділилися на дві групи. Це пов’язано з тим, що в країні все ще діє формальна заборона на одночасні збори групи понад 300 осіб.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.