Генпрокуратура Швейцарії передала до суду обвинувальний акт проти українського екснардепа Миколи Мартиненка і його подільника. Вони обвинувачуються у відмиванні близько 3 млн євро.

Про це повідомили в прес-службі відомства.

У п’ятницю, 20 грудня, Генеральна прокуратура Швейцарії (OAG) передала до Федерального кримінального суду обвинувальний акт проти колишнього народного депутата Миколи Мартиненка (III-VIII скликань) та його ймовірного спільника.

В обвинувальному висновку стверджується, що Мартиненко “будучи частиною злочинної групи” перешкоджав конфіскації з його рахунків у швейцарських банках 2,8 млн євро “незаконно отриманих активів”. Ці рахунки, як встановили швейцарські правоохоронці, могли використовуватися Мартиненком для відмивання грошей.

“Спочатку він доручив обвинуваченим створити офшорну компанію в Республіці Панама. За дорученням Мартиненка його уповноважений представник приступив до відкриття банківських рахунків у Швейцарії від імені офшорної компанії. Як бенефіціарного власника депонованих активів він називав Мартиненка”, — йдеться в повідомленні.

Кошти, що зберігалися на швейцарських рахунках, за інформацією правоохоронців були отримані незаконно на території України й Чехії та пов’язані з українським державним підприємством “Енергоатом”.

“Є підозри, що комісійні платежі були незаконно зроблені SKODA JS, чеським постачальником компонентів для атомних електростанцій. Вважається, що Skoda JS виплатила комісію на банківські рахунки, раніше відкриті в Швейцарії офшорною компанією Миколи Мартиненка, в обмін на укладення контрактів на поставку комплектуючих для “Енергоатома”, державного оператора атомних електростанцій в Україні”, — зазначають швейцарські правоохоронці.

Як повідомляє прес-служба екснардепа, справа була передана швейцарськими правоохоронцями в суд нібито під тиском самого Мартиненка.

“Швейцарський прокурор Кьолі вів розслідування з серпня 2013 року, а в червні 2019 го офіційно оголосив про закінчення розслідування, проте відмовлявся передавати цю справу до суду … Причина проста: там немає доказів проти Миколи Мартиненка, тому швейцарському прокурору хотілося перекласти тягар доведення в суді на українські САП, НАБУ і український суд. Прокурор був змушений передати справу до швейцарського суду тільки під тиском і за наполяганням захисту Миколи Мартиненка. … Захист Мартиненка 18 жовтня 2019 року звернувся до Федерального суду Швейцарської Конфедерації з офіційною скаргою і проханням спонукати прокурора Кьолі до передачі справи до суду”, — цитує заяву прес-служби видання “Інтерфакс-Україна”.

Нагадаємо, 22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо заволодіння коштами державних підприємств “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (СхідГЗК) й “Енергоатом” у розмірі 6,4 млн євро. 25 жовтня Миколі Мартиненку оголосили підозру у справі “Енергоатома”.