Про це повідомляє італійське агентство ANSA.
Аварія сталася близько 12:25 за місцевим часом в районі Глетчерспітце в муніципалітеті Блаттен.
Літак вилетів з аеродрому Райхенбах. Планувалося, що туристи повернуться назад протягом дня.
Про те, що літак, імовірно, впав, повідомив місцевий житель. Він розповів, що бачив, як з літака йшов дим.
Рятувальники вирушили на місце катастрофи, де знайшли тіла чотирьох загиблих. Всі вони – громадяни Австрії і Швейцарії. Вік загиблих – від 46 до 66 років. Їхні особи не розголошуються.
За фактом авіакатастрофи правоохоронці почали розслідування.
- В аеропорту польського Бидгоща розбився легкомоторний літак, загинули двоє людей.