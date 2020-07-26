У неділю, 26 липня, в швейцарських Альпах впав невеликий літак з туристами на борту, в результат чого загинули, щонайменше, четверо пасажирів і членів екіпажу.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

Аварія сталася близько 12:25 за місцевим часом в районі Глетчерспітце в муніципалітеті Блаттен.

Літак вилетів з аеродрому Райхенбах. Планувалося, що туристи повернуться назад протягом дня.

Про те, що літак, імовірно, впав, повідомив місцевий житель. Він розповів, що бачив, як з літака йшов дим.

Рятувальники вирушили на місце катастрофи, де знайшли тіла чотирьох загиблих. Всі вони – громадяни Австрії і Швейцарії. Вік загиблих – від 46 до 66 років. Їхні особи не розголошуються.

За фактом авіакатастрофи правоохоронці почали розслідування.