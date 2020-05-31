У суботу вдень під час заворушень у Сіетлі поліція застосувала перцевий спрей проти демонстрантів. Постраждала маленька дівчинка.

Про це повідомляє телеканал Fox 10 Phoenix.

У мережі поширили відео, на кадрах якого видно, що дівчинка плаче від болю, а люди намагаються їй допомогти, поливаючи обличчя молоком, аби зняти подразнення.

Свідки кажуть, що один з поліцейських бризнув в дитину. У відділенні поліції коментувати інцидент не стали.

У суботу тисячі людей мирно зібралися на мітинг, щоб протестувати проти вбивства Джорджа Флойда в Міннеаполісі, але деякі пізніше почали бити вікна, розмальовувати будівлі і здійснювати підпали.

Час від часу поліція застосовувала силу і перцевий спрей проти тих, хто наближався до поліцейського кордону.

Мер Сіетла Дженні Дюркан оголосила комендантську годину для всього міста, а губернатор Вашингтона Джей Інслі підняв Національну гвардію після того, як демонстранти підпалили поліцейські машини і заблокували межштатну автомагістраль, що призвело до тимчасового закриття автостради через центральну частину міста.

Раніше в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту і зіткнення з правоохоронцями через смерть Джорджа Флойда.

У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.

У США взяли під варту офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив темношкірого чоловіка Джорджа Флойда.

Станом на 30 травня у США тривали протести через загибель Джорджа Флойда. Акції відбуваються у багатьох штатах, включно з Вашингтоном.