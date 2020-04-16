У силовому порядку стягувати гроші з «Приватбанку» не будуть

У Міністерстві юстиції роз'яснили, що в силовому порядку стягувати гроші з "Приватбанку" на користь компаній братів Суркісів не будуть.

Про це повідомляє прес-служба міністерства в Facebook.

“На підставі заяви ПАТ “КБ “ПРИВАТБАНК”, поданої у 2019 році, державний виконавець звернувся до суду щодо роз’яснення ухвали про забезпечення позову. Відповідне роз’яснення було надано і в подальшому було оскаржено до Апеляційного суду м.Києва, який відмовив у задоволенні апеляційної скарги. Однак, клопотання надати роз’яснення судового рішення і подальші скарги не змінили і не могли змінити ухвали, винесені у 2017 році. Закон не дозволяє «роз’ясненню» скасувати дію судового рішення, винесеного три роки тому”, – йдеться в повідомленні.

У міністерстві також повідомляють, що Мін’юст не буде “стягувати мільярди з Приватбанку”, оскільки рішення про стягування грошей не було і немає.

“Такий розвиток подій буде можливим тільки в тому випадку, якщо офшорні компанії подадуть позови до суду про стягування грошей і отримають судове рішення, які підлягає примусовому виконанню”, – сказано в повідомленні.

Водночас раніше повідомлялося, що Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Печерського суду щодо стягнення 7 мільярдів гривень на користь компаній братів Суркісів з “Приватбанку”.

Нагадаємо, “ПриватБанк” був націоналізований у грудні 2016 року. У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію незаконною. Після НБУ, Мінфін та “ПриватБанк” подали апеляцію на це рішення.