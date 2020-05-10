У парку Сінгапуру робот-собака Spot від американської компанії Boston Dynamics перевіряє, чи дотримуються люди безпечної дистанції один від одного.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Робота вперше запустили 8 травня в центральному парку Сінгапуру в рамках двотижневих випробувань, під час яких він патрулюватиме зелені зони на дотримання карантинних обмежень.

Робот-пес ввічливо просить бігунів і велосипедистів тримати дистанцію між собою.

Він вимовляє для відвідувачів парку заздалегідь записане повідомлення такого змісту: “Давайте збережемо Сінгапур здоровим. Для вашої безпеки та безпеки оточуючих, будь ласка, відійдіть на відстань не менше метра”.

Крім того, що робот здатен попереджати людей про заходи соціального дистанціювання, він також оснащений камерами та аналітичними інструментами для підрахунку кількості людей у парку. Влада Сінгапуру запевнила, що ці камери не будуть стежити за окремими людьми або реєструвати особисті дані.

Варто відзначити, що, незважаючи на спалах COVID-19, у Сінгапурі не заборонили поодинокі прогулянки в парках чи пробіжки. Однак влада вимагає, щоб жителі дотримувалися обмежувальних заходів і безпечної дистанції.

За порушення правил карантину в Сінгапурі доведеться заплатити штраф або навіть потрапити до в’язниці.

Згідно з карантинними правилами, які діятимуть до 1 червня, жителі можуть залишати будинки тільки в разі гострої необхідності (наприклад, щоб купити продукти). Вони повинні весь час носити захисні маски в громадських місцях. Займатися спортом на свіжому повітрі можна, але потрібно робити це на самоті.

У місті-державі з населенням в 5,7 млн людей зафіксовано понад 22 тисячі випадків зараження коронавірусом, що є одним із найвищих показників в Азії. Але тільки 20 із цих випадків летальні.

Від COVID-19 постраждали в основному робітники-мігранти, котрі часто живуть у переповнених гуртожитках в районах, які туристи практично не відвідують.