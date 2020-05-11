У Сінгапурі повідомляють про близько 500 нових випадки зараження коронавірусом.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Повідомляється, що міністерство охорони здоров’я Сінгапуру підтвердило 486 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про виявлення заражених стало відомо в понеділок, в результаті чого, загальне число інфікованих досягло 23 822.

Варто відзначити, що, незважаючи на спалах COVID-19, у Сінгапурі не заборонили поодинокі прогулянки в парках чи пробіжки. Однак влада вимагає, щоб жителі дотримувалися обмежувальних заходів і безпечної дистанції.

За порушення правил карантину в Сінгапурі доведеться заплатити штраф або навіть потрапити до в’язниці.

Згідно з карантинними правилами, які діятимуть до 1 червня, жителі можуть залишати будинки тільки в разі гострої необхідності (наприклад, щоб купити продукти). Вони повинні весь час носити захисні маски в громадських місцях. Займатися спортом на свіжому повітрі можна, але потрібно робити це на самоті.