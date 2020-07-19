Про це повідомляє американське видання Washington Post.

Це третє голосування в країні з моменту початку війни в березні 2011 року, в результаті якої загинули більше 400 000 осіб, більше п’яти мільйонів людей стали біженцями.

Голосування в цьому році проходить на тлі нової хвилі санкцій США, яка вступила в силу в минулому місяці, і кампанії по боротьбі з корупцією, в якій замішаний двоюрідний брат президента Башара Асада – він повинен повернути державі десятки мільйонів доларів.

Близько 1 658 кандидатів балотуються в Народні збори на 250 місць. Загальна кількість виборців не повідомляється.

Голосування проходить в режимі суворих карантинних заходів – на виборчих дільницях все працівники в масках і рукавичках, а виборці повинні користуватися своїми власними ручками. Ті, хто проголосував, повинні негайно покидати виборчі дільниці, щоб не створювати натовп всередині. Також люди повинні дотримуватися безпечної дистанції, чекаючи своєї черги.

Асад двічі відкладав парламентські вибори в країні в цьому році, а все через карантинні обмеження.

Голова Вищого судового комітету з виборів, суддя Самер Зумрік заявив, що в 15 виборчих округах було створено понад 7400 виборчих дільниць. Вони включають 1400 станцій, на яких будуть голосувати війська і співробітники служб безпеки країни.

Очікується, що результати виборів будуть оголошені на наступний день.