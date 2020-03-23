Про це повідомляє державне агентство SANA.
Міністр охорони здоров’я, доктор Низар Язиги зазначив, що дівчину ізолювали на 14 днів. Крім того, у неї будуть брати мазки для аналізів кожні чотири дні.
Пацієнтці близько двадцяти років. Наразі встановлюється коло людей, з якими вона контактувала.
Нагадаємо, що на початку березня Сирія закрила кордон з Ліваном. Уряд переніс парламентські вибори з квітня на кінець травня. Школи та університети відправлені на канікули, закриті ресторани і кафе, на 40% скорочено чисельність держслужбовців, скорочені і робочі години.
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