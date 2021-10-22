Про це повідомили в пресслужбі Мін’юсту.
Як сповіщалося, 11 серпня Кабінет Міністрів схвалив запровадження експериментального проєкту, який дозволить особам, взятим під варту, користуватися мобільними телефонами та мати доступ до Інтернету.
Тепер така можливість з’явилася в кількох містах України і незабаром доступ буде розширено.
“Ми запустили нову послугу для ув’язнених – платні телефонні розмови та користування мережею Інтернет (з обмеженням контенту). … З наступного тижня послуга також запрацює у слідчих ізоляторах Запоріжжя, Маріуполя, Кривого Рогу, Рівного, Чорткова та Чернігова. Усі розмови ув’язнених автоматично записуються”, — зазначили в Мін’юсті.
Вже ця платна послуга доступна в таких закладах:
- ДУ “Київський слідчий ізолятор”;
- ДУ “Львівська установа виконання покарань (№ 19)”;
- ДУ “Харківський слідчий ізолятор”;
- ДУ “Житомирська установа виконання покарань (№ 8)”;
- ДУ “Хмельницький слідчий ізолятор”;
- ДУ “Одеський слідчий ізолятор”;
- ДУ “Черкаський слідчий ізолятор”.
Пропонується такі послугу як 15 хвилин телефонної розмови чи використання Інтернету, або ж пакет розмов та Інтернету на місяці. Вартість послуг варіюється.
15 хвилин телефонної розмови коштує від 4 до 17,5 гривень залежно від закладу.
15 хвилин інтернету — від 3,3 до 32,5 гривень.
Місяць користування телефоном — від 345 до 1070 гривень, Інтернетом — від 228 до 685 гривень.
- Раніше в херсонському СІЗО ліквідували групу шахраїв, що обманним шляхом отримували реквізити банківських карт українців та іноземців і привласнювали їхні гроші. Зловмисникам вдалося “заробити” близько 18 млн гривень.