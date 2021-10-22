Міністерство юстиції України запустило нову послугу для ув'язнених — платні телефонні розмови та користування Інтернетом в СІЗО та виправних установах. Послуги платні, а розмови мають записувати.

Про це повідомили в пресслужбі Мін’юсту.

Як сповіщалося, 11 серпня Кабінет Міністрів схвалив запровадження експериментального проєкту, який дозволить особам, взятим під варту, користуватися мобільними телефонами та мати доступ до Інтернету.

Тепер така можливість з’явилася в кількох містах України і незабаром доступ буде розширено.

“Ми запустили нову послугу для ув’язнених – платні телефонні розмови та користування мережею Інтернет (з обмеженням контенту). … З наступного тижня послуга також запрацює у слідчих ізоляторах Запоріжжя, Маріуполя, Кривого Рогу, Рівного, Чорткова та Чернігова. Усі розмови ув’язнених автоматично записуються”, — зазначили в Мін’юсті.

Вже ця платна послуга доступна в таких закладах:

ДУ “Київський слідчий ізолятор”;

ДУ “Львівська установа виконання покарань (№ 19)”;

ДУ “Харківський слідчий ізолятор”;

ДУ “Житомирська установа виконання покарань (№ 8)”;

ДУ “Хмельницький слідчий ізолятор”;

ДУ “Одеський слідчий ізолятор”;

ДУ “Черкаський слідчий ізолятор”.

Пропонується такі послугу як 15 хвилин телефонної розмови чи використання Інтернету, або ж пакет розмов та Інтернету на місяці. Вартість послуг варіюється.

15 хвилин телефонної розмови коштує від 4 до 17,5 гривень залежно від закладу.

15 хвилин інтернету — від 3,3 до 32,5 гривень.

Місяць користування телефоном — від 345 до 1070 гривень, Інтернетом — від 228 до 685 гривень.