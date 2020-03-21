Відповідний ролик опубліковано на сайті іспанського телеканалу RTVE.
19 березня в ефірі RTVE показали випуск новин за минулий день. В одному з репортажів йшлося про гострий дефіцит засобів захисту в країні, пов’язаний зі спалахом коронавірусу COVID-19.
При цьому в ролику продемонстрували, як вивантажують коробки із засобами індивідуального захисту, виробленими українською компанією “Бук”.
Україна експортувала партію респіраторів в Іспанію
Нічого особливого, просто Україна експортувала респіратори в Іспанію, коли в українських аптеках дефіцит масок 🤷🏻♂️
Gepostet von Букви am Freitag, 20. März 2020
Ця компанія, як повідомляється на її сайті, спеціалізується на виробництві респіраторів та фільтрів.
У сюжеті не повідомляється, коли саме респіратори були отримані. На коробках з продукцією видно, що вона була вироблена в кінці лютого поточного року — за кілька днів до того, в Україні було підтверджено перший випадок COVID-19.
Варто зазначити, що експорт товарів протиепідемічного призначення в Україні заборонили тільки 11 березня. Забороні підлягає експорт лабораторних костюмів, рукавичок, халатів, захисних окулярів, а також медичних масок, респіраторів та ін.
- У містах України спостерігається дефіцит засобів захисту. У МОЗ запевняють, що медичні маски повинні з’явитися в українських аптеках вже 20-21 березня, але, можливо, не у всіх.
- Станом на 23:00 20 березня в Україні зафіксовано 41 випадок COVID-19.