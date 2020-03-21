У сюжеті іспанського телеканалу показали, як розвантажують упаковки респіраторів від українського виробника.

Відповідний ролик опубліковано на сайті іспанського телеканалу RTVE.

19 березня в ефірі RTVE показали випуск новин за минулий день. В одному з репортажів йшлося про гострий дефіцит засобів захисту в країні, пов’язаний зі спалахом коронавірусу COVID-19.

При цьому в ролику продемонстрували, як вивантажують коробки із засобами індивідуального захисту, виробленими українською компанією “Бук”.

Україна експортувала партію респіраторів в Іспанію Нічого особливого, просто Україна експортувала респіратори в Іспанію, коли в українських аптеках дефіцит масок 🤷🏻‍♂️ Gepostet von Букви am Freitag, 20. März 2020

Ця компанія, як повідомляється на її сайті, спеціалізується на виробництві респіраторів та фільтрів.

У сюжеті не повідомляється, коли саме респіратори були отримані. На коробках з продукцією видно, що вона була вироблена в кінці лютого поточного року — за кілька днів до того, в Україні було підтверджено перший випадок COVID-19.

Варто зазначити, що експорт товарів протиепідемічного призначення в Україні заборонили тільки 11 березня. Забороні підлягає експорт лабораторних костюмів, рукавичок, халатів, захисних окулярів, а також медичних масок, респіраторів та ін.