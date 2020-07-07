У Слов'янську відкрили офіс партії "Слуга народу", в якому на стіні написали цитату Володимира Зеленського.

Про це повідомила пресслужба партії.

“Ми хотіли, щоб це був саме Слов’янськ, який першим був звільнений, Щоб саме тут почати партійне будівництво в Донецькій області. І дати сигнал жителям Донецької області, що ми хочемо розвивати нетрадиційний підхід. Не тільки столиця важлива. Ось місто Слов’янськ у нас буде центром партійного будівництва”, – заявив голова обласного представництва партії Владлен Неклюдов.

Уточнюється, що офіс відкрито в центрі міста. На відкритті офісу був присутній голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко.

При цьому на світлинах з відкриття офісу видно, що на стіні написана цитата президента Володимира Зеленського.

“Кожен з нас несе відповідальність за Україну!”, – написано на стіні.