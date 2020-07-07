Про це повідомила пресслужба партії.
“Ми хотіли, щоб це був саме Слов’янськ, який першим був звільнений, Щоб саме тут почати партійне будівництво в Донецькій області. І дати сигнал жителям Донецької області, що ми хочемо розвивати нетрадиційний підхід. Не тільки столиця важлива. Ось місто Слов’янськ у нас буде центром партійного будівництва”, – заявив голова обласного представництва партії Владлен Неклюдов.
Уточнюється, що офіс відкрито в центрі міста. На відкритті офісу був присутній голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко.
При цьому на світлинах з відкриття офісу видно, що на стіні написана цитата президента Володимира Зеленського.
“Кожен з нас несе відповідальність за Україну!”, – написано на стіні.
- Нагадаємо, тиждень тому в Миколаєві Олександр Корнієнко і Давид Арахамія вирішили поговорити про зовнішність колег по фракції, і не помітили увімкнені мікрофони. Пізніше народна депутатка від “Слуги народу” Ірина Аллахвердієва повідомила, що соратники по партії поклялися, що на брифінгу в Миколаєві не говорили нічого з опублікованого в ЗМІ.
- Директорка Інституту масової інформації (ІМІ) Оксана Романюк заявила, що публікація народного депутата Ірини Аллахвердієвої у відповідь на сексистські висловлювання лідерів “Слуги народу”, виглядає як виправдання для них.
- 24 червня Корнієнко заявив, що назвав “корабельною сосною” не колегу по Раді Ірину Аллахвердієву, а миколаївську політикиню Тетяну Домбровську. Вона нібито претендує на висунення в мери міста від президентської партії.
- Нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос і нардеп від “Євросолідарності” Ірина Геращенко розкритикували колег по парламенту за сексистські репліки.
- Українці закликають Корнієнка та Арахамію піти у відставку.