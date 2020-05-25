У Слов'янську (Донецька область) проходить слідчий експеримент у кримінальному провадженні щодо смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомлялося раніше, 12 липня 2019 року італійський суд визнав старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа винним в смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі 24 травня 2014 року. Марків засуджений до ув’язнення на 24 роки.

У понеділок, 25 травня, група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та Київського політехнічного інституту прибула до Слов’янська. Експерти проводять слідчий експеримент в кримінальному провадженні щодо загибелі італійського фоторепортера.

“Фахівці проводять акустичні, балістичні та топографічні дослідженняв в ту саму пору року і на тих самих локаціях, де розгорталися трагічні поді”, — зазначили в МВС.

У міністерстві висловили надію, що слідству вдасться отримати фахові висновки експертів, які будуть використані італійським правосуддям при розгляді апеляційних скарг у справі Марківа.