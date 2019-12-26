У Національній службі здоров'я заявили, що рання діагностика онкології стане безкоштовною в 2020 році.

Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.

Відзначається, що індивідуальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень в наступному році будуть оплачуватися з бюджету.

Уточнюється, що на це виділено близько мільярда гривень. Йдеться про гістероскопію, колоноскопію, бронхоскопію, цистоскопію, мамографію, езофагогастродуоденоскопію.

При цьому всі обстеження будуть проводити з дотриманням стандартів знеболення.

“На інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень слід обов’язково мати направлення від сімейного лікаря або іншого лікаря. Підставою для проведення безкоштовних інструментальних досліджень є і вік пацієнта. Мамограф призначається жінці від 40 років і старше, гістероскопія – від 50 років і старше. Езофагогастродуоденоскопія, цистоскопія, бронхоскопія для пацієнтів від 50 років і старше, колоноскопія – від 40 років і старше”, – сказано в повідомленні.

За інформацією НЗСУ, 140 тисяч українців щороку дізнаються про те, що у них онкологія. При цьому понад 65 тисяч українців щорічно помирають від раку.