З середи, 6 травня, влада Словаччини заявила про значне послаблення заходів карантину. В країні дозволили роботу установ сфери краси, здоров'я і громадського харчування, при дотриманні санітарно-гігієнічних заходів.

Про це повідомляє місцеве видання Aktuality.

У країні знову відкрилися тераси ресторанів, готелі, невеликі магазини, перукарні, салони краси, манікюрні салони.

У ресторанах, на літніх терасах, слід дотримуватися вимог соціального дистанціювання, за столиком можна сидіти максимум по дві людини. При цьому, виняток становлять лише сім’ї з дітьми.

Робота готелів дозволена за умови поселення в номери, де є окремі ванні кімнати. Ресторани в готелях поки закриті. Харчуватися дозволено в номері.

Торгові центри в країні ще закриті, але дозволена робота продуктових супермаркетів, аптек та магазинів з пресою, які знаходяться в ТРЦ.

Також в країні відкрили природні цілющі джерела і спа-салони, спортивні майданчики для безконтактних видів спорту, об’єкти соціального обслуговування, об’єкти соціального захисту дітей та соціальної опіки і спеціальні освітні установи, зоопарки та ботанічні сади, туристичні об’єкти під відкритим небом, музеї, галереї, бібліотеки і виставкові зали, а також церкви.

Одночасно в громадських установах може перебувати обмежена кількість людей. Це стосується і церков.

Закритими залишаються кінотеатри, театри та школи.

Наразі в Словаччині зафіксували 1429 підтверджених випадки коронавірусу. За добу ним заразилися 8 осіб.