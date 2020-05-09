У столиці Словенії Любляні тисячі жителів влаштували велосипедний протест проти обмежень, введених урядом для стримування коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, у п’ятницю ввечері демонстранти в захисних масках проїхали на велосипедах і дзвонили в дзвіночки біля будівлі парламенту, щоб висловити незгоду з обмежувальними заходами.

Демонстранти також скандували “Злодії, злодії!”. Це була реакція на публікації в ЗМІ про корупцію при закупівлі владою засобів індивідуального захисту і апаратів штучної вентиляції легенів.

Менші мітинги проходили і в інших містах.

Словенія ввела обмежувальні заходи через спалах коронавірусу в середині березня. Певні послаблення влада країни почала вводити з 20 квітня: знову відкрилися автосервіси і деякі магазини, а барам і ресторанам дозволено подавати їжу на свіжому повітрі.

Наступного тижня буде поступово відновлюватися робота громадського транспорту.

Люди повинні як і раніше носити захисні маски в громадських місцях і дотримуватися соціальної дистанції.

Згідно з останніми даними, в Словенії заразилися коронавірусом 1454 людини, з них 101 померла.

Фото: Reuters