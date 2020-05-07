Про це повідомив у коментарі журналістам голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія.

“Не у вівторок, а в середу, тому що ми поспілкувалися з депутатами, провели опитування не лише серед нашої фракції. Нам необхідна присутність майже цілого Парламенту. У понеділок вихідний, і після понеділка, у вівторок, буде певна кількість людей, які не зможуть приїхати. Тому ухвалили рішення зробити це в середу, тому що хочемо зібрати максимальну кількість людей у Парламенті”, – наголосив Арахамія.

За словами нардепа, в порядку денному буде мінімум 14 питань. Серед них, крім законопроєкту про банки та інших ініціатив, буде заслуховування звіту керівника Національного банку Якова Смолія.

“Я думаю, що ця позачергова сесія займе 10-12 годин. Мінімум 3-4 години – це будуть банки (законопроєкт про банки, – ред.). І потім є ще 13 питань, серед яких “Година запитань до Уряду”, потім звіт керівника Нацбанку і до нього запитання, а це мінімум 45 хвилин, а, може, і година. І потім ще 10 законів з обговоренням. Це теж 4-5 годин”, – зазначив Арахамія.

(На відео – з 2:05)

У свою чергу заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук уточнила в Facebook, що в порядку денному засідання 13 травня буде 26 питань.

Крім законопроєкту про неповернення колишнім власникам банків (“антиколомойського закону”), депутати розглянуть і заслухають:

• законопроєкт про скасування податків для лікарів, які працюють із хворими на коронавірус;

• законопроєкт про звільнення ФОПів пенсійного віку від єдиного соціального внеску;

• законопроєкт про оборонні закупівлі;

• зміни в закон “про поправочний спам”, які обмежать термін його дії;

• законопроєкт про оптимізацію мережі та функціонування Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів);

• законопроєкт № 3297, який забороняє банкам стягувати неустойку, штрафи і пеню за прострочення платежів по кредитах під час карантину;

• законопроєкт № 3322 про введення механізму, який дозволить уберегти від банкрутства підприємства, котрі постраждали через карантин;

• законопроєкт про підтримку креативної індустрії;

• постанову про повернення Верховної Ради до роботи в пленарному режимі з 18 травня;

• доповідь голови Національного банку і годину запитань до Уряду.

“Будемо ставити запитання прем’єр-міністру, міністрам про те, яким чином Україна долатиме економічну кризу і перезавантажуватиме медичну реформу”, – написала Кравчук.