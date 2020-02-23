Глава комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що прийняття мовного закону створило багато ризиків для суспільства в цілому і для нових депутатів.

По це він сказав в інтерв’ю “Главкому”.

“Щодо цього мовного закону є питання, скажімо, штрафи за використання мови у сфері послуг”, – сказав Олександр Ткаченко.

За словами Ткаченка, нардепи на базі комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики почали підготовку до національного круглого столу з мовного питання.

“Принаймні, вчені, до яких ми звернулися з такою ідеєю, відреагували: слава богу, нарешті можна почати. Суспільство давно вже чекає відвертої, але спокійної розмови з цього питання. Якщо робити зміни, то лише комплексно, не вибірково. Тому ми в цьому законі про медіа практично не торкалися мови”, – сказав Ткаченко.

Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про повну загальну середню освіту.

Документом передбачені три мовні моделі для національних меншин:

• корінні народи можуть навчатися рідною мовою всі 12 класів за умови ґрунтовного викладання української мови;

• для шкіл із навчанням мовами Євросоюзу в початкових класах може використовуватися тільки рідна мова, але з 5 класу не менше ніж 20% предметів повинні викладатися українською мовою з щорічним підвищенням до 40% в 9 класі і 60% у старшій школі;

• для шкіл із іншими мовами навчання в перших класах може використовуватися тільки рідна мова, але з 5 класу не менше ніж 80% предметів повинні перейти на українську мову.

Остання модель стосується нацменшин, мова яких належить до спільної з українською мовної сім’ї, а також які проживають переважно в середовищі власної мови (російська мова).