У зв'язку зі спалахом коронавірусу COVID-19 депутати Верховної Ради розглядають можливість проведення засідання на відкритому майданчику, наприклад, на стадіоні.

Про це в ефірі “Громадського” заявила народний депутат, заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук.

Мова йде не про наступне засідання, яке попередньо може відбутися в суботу, 28 березня, а про подальше.

“Дійсно, ми розглядали такий варіант “Б”: провести сесію, очевидно вже не цю сесію, яка буде в суботу, але можливо пізніше, на якомусь майданчику на свіжому повітрі. Це може бути стадіон або великий концертний зал. Ми думали про такий варіант, але остаточного рішення немає”, – зазначила Кравчук.

Вона уточнила, що для проведення засідання на відкритому повітрі нардепи повинні хоча б раз зібратися в залі Парламенту і проголосувати за це.

“Щоб провести засідання в іншому залі або на вулиці, потрібно зібратися хоча б один раз і за це проголосувати. Що стосується відеозв’язку та відео голосувань, то це ще складніше, бо тут є роз’яснення Конституційного суду, що це має бути фізичне зібрання депутатів” , – пояснила Кравчук.

Вона наголосила, що нардепи тестують можливі технічні засоби віддаленої роботи. Так, 25 березня відбулося вже третє тестування роботи по відеозв’язку.

“У чому технічна складність. Це має бути одночасне підключення великої кількості депутатів, і крім того має бути якимось чином зафіксовано, що це саме депутат біля камери, а не його брат, сестра чи кішка. Є багато нюансів, які ми маємо спочатку вирішити”, – розповіла Кравчук.

За її словами, якщо засідання в цю суботу відбудеться, воно пройде в будівлі Верховної Ради, але “з додатковими засобами захисту” – масками, окулярами і рукавичками.

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(На відео – з 70 хв.)