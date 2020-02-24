У «Слузі народу» хочуть «поправити» виборчу систему

У правлячій партії "Слуга народу" планують внести кілька змін в систему майбутніх місцевих виборів.

Про це йдеться в статті #Букв.

“Нашим колегам по парламенту вона (система виборів) здається складною, ми її дещо поправимо”, – заявив голова партії Олександр Корнієнко.

Передбачається, що до виборчої системи планується внести мінімум дві істотних зміни.

Перше – поширити пропорційну систему мінімум до міст з населенням в 30 тисяч жителів.

“Мені здається, ця ідея має право на життя, тому що я з самого початку казав, що нам треба структурувати суспільство, і щоб у партій була відповідальність. Це майже всі партії підтримують”, – розповів народний депутат Олександр Качура.

Друга зміна – партії повинні будуть висувати своїх кандидатів в 2/3 обласних рад.

“Таким чином, вони хочуть позбавити містечкові партії від місцевих князьків можливості брати участь у виборах”, – вважає співрозмовник з партії “Європейська солідарність”.

Також з цього приводу висловлювався голова фракції правлячої партії Давид Арахамія.

“Ми прийняли Виборчий кодекс, і через нього може з’явитися багато регіональних маленьких партійок. Нам це як великій партії невигідно. Швидше за все, ми будемо це коригувати”, – говорив він.