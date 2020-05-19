Про це депутат повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Сьогодні разом з колегами по фракції Слуга Народу підписали звернення до Президента Володимира Зеленського з проханням визначити правила і переконати керівництво партії Слуга Народу провести внутрішньопартійний праймеріз для відбору кандидатів у  мери всіх великих міст, що мають стратегічне значення для країни”, – написав він.

На думку Куницького, провести праймеріз має саме партія.

“Визначити тих людей, які будуть мати реальні шанси перемогти корупціонерів, які роками удають ніби вони керують містами, а насправді — обкрадають свої громади”, – заявив він.

При цьому звернення підтримав  своїми підписами 131 народний депутат від фракції “Слуги народу”.

Фото: Facebook/Александр Куницкий

Фото: Facebook/Александр Куницкий