Про це депутат повідомив на своїй сторінці в Facebook.
“Сьогодні разом з колегами по фракції Слуга Народу підписали звернення до Президента Володимира Зеленського з проханням визначити правила і переконати керівництво партії Слуга Народу провести внутрішньопартійний праймеріз для відбору кандидатів у мери всіх великих міст, що мають стратегічне значення для країни”, – написав він.
На думку Куницького, провести праймеріз має саме партія.
“Визначити тих людей, які будуть мати реальні шанси перемогти корупціонерів, які роками удають ніби вони керують містами, а насправді — обкрадають свої громади”, – заявив він.
При цьому звернення підтримав своїми підписами 131 народний депутат від фракції “Слуги народу”.
- Раніше в “Слузі народу” пообіцяли провести місцеві вибори в жовтні по всій Україні, включаючи тимчасово окуповані території.
- У Держдепартаменті США заявили, що не бачать можливості для проведення виборів на Донбасі.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що вводити виборчий бар’єр на місцевих виборах не будуть.