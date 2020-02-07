Депутати від фракції "Слуги народу" розробляють законопроєкт про СБУ, в якому мають намір передбачити відповідальність для співробітників спецслужби за неправомірні дії.

Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна” повідомив голова фракції Давид Арахамія.

“Ми зараз якраз розробляємо новий закон про СБУ. І я хотів би, щоб там були норми, що якщо це (слідчі дії, зокрема, обшуки — ред.) безпідставно — вони (правоохоронці — ред.) повинні нести відповідальність. Так само як податкова вже несе відповідальність, якщо вона провела в бізнесі перевірку та нічого не довела, і таким чином завдала шкоди компанії й повинна відшкодувати. Тут, я вважаю, повинна бути така ж. Щоб бити по руках недобросовісних співробітників спецслужб, а такі є, це не секрет”, — сказав Арахамія.

Як відомо, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуками до будівлі по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроєкту “Гроші” телеканалу “1+1”.

У Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі “1+1” пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Йдеться про прослуховування засідання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Ткаченко на зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським визнав, що записи прослушки Прем’єра Олексія Гончарука були на комп’ютерах телеканалу “1+1”.