Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна” повідомив голова фракції Давид Арахамія.
“Ми зараз якраз розробляємо новий закон про СБУ. І я хотів би, щоб там були норми, що якщо це (слідчі дії, зокрема, обшуки — ред.) безпідставно — вони (правоохоронці — ред.) повинні нести відповідальність. Так само як податкова вже несе відповідальність, якщо вона провела в бізнесі перевірку та нічого не довела, і таким чином завдала шкоди компанії й повинна відшкодувати. Тут, я вважаю, повинна бути така ж. Щоб бити по руках недобросовісних співробітників спецслужб, а такі є, це не секрет”, — сказав Арахамія.
Як відомо, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуками до будівлі по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроєкту “Гроші” телеканалу “1+1”.
У Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі “1+1” пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Йдеться про прослуховування засідання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.
Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Ткаченко на зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським визнав, що записи прослушки Прем’єра Олексія Гончарука були на комп’ютерах телеканалу “1+1”.
- Раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі виклали запис, на якому нібито Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Після оприлюднення скандальних аудіозаписів прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському. 17 січня Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає Уряду “шанс”, але з певними умовами.