Пост із вибаченнями оприлюднила на своїй сторінці в Facebook заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук.

“Вчора під час ефіру на “112 каналі” депутат із нашої фракції Євген Брагар дозволив собі абсолютно некоректне висловлювання в бік пенсіонерки, яка телефонувала в студію. Знаю, що Євген вже вибачився за свої слова. Хочу вірити, що він дійсно мав на увазі лише зловживання в отриманні субсидій та інших соціальних пільг тими, хто матеріально забезпечений… Від імені керівництва фракції прошу вибачення у всіх, кого могли образити такі слова Євгена Брагара. Ми їх не підтримуємо, це не є і не може бути нашою позицією”, – наголосила Кравчук.

Вона також висловила думку, що нардепам, які не готові до прямих ефірів, не варто на них ходити, а краще зайнятися законодавчою роботою.

“Ще вкотре переконуюсь: не вмієш – не берись. Або вчись. Не готовий до прямих ефірів – займайся законодавчою роботою. Від неучасті в ток-шоу ще жоден депутат не помер. Жарти про собак дійсно смішні. Критика – доречна. Сподіваюся, ця ситуація стане уроком для всіх, хто шукає швидкої популярності”, – написала нардеп.