У фракції "Слуги народу" розробили меморандум, згідно з яким депутати зобов'язуються внести зміни до регламенту, щоб швидше розглянути поправки до "антиколомойського" закону.

Текст меморандуму #Буквам надав один з депутатів фракції.

Зокрема, в регламенті хочуть зазначити, що якщо кількість поправок до законопроєкту в п’ять разів або більше перевищує кількість статей, він може розглядатися за особливою процедурою.

При цьому в разі розгляду законопроєкту за особливою процедурою кожен народний депутат матиме право внести максимум одну невраховану поправку або пропозицію до проєкту.

Водночас, парламентарій, який показав текст меморандуму, при цьому не повідомив, скільки депутатів фракції керівної партії вже підписалися під ним.

Передбачається, що зміни до регламенту дадуть змогу зняти більшість поправок до антиколомойського законопроєкту щодо неповернення колишнім власникам Приватбанку. Як відомо, їх там 16300.