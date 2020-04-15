Текст меморандуму #Буквам надав один з депутатів фракції.
Зокрема, в регламенті хочуть зазначити, що якщо кількість поправок до законопроєкту в п’ять разів або більше перевищує кількість статей, він може розглядатися за особливою процедурою.
При цьому в разі розгляду законопроєкту за особливою процедурою кожен народний депутат матиме право внести максимум одну невраховану поправку або пропозицію до проєкту.
Водночас, парламентарій, який показав текст меморандуму, при цьому не повідомив, скільки депутатів фракції керівної партії вже підписалися під ним.
Передбачається, що зміни до регламенту дадуть змогу зняти більшість поправок до антиколомойського законопроєкту щодо неповернення колишнім власникам Приватбанку. Як відомо, їх там 16300.
- Раніше Парламент прийняв за основу законопроєкт про внесення змін до банківського законодавства, відомий як “антиколомойский”. Відповідно до нього буде заборонено повернення націоналізованих банків їхніх ексвласникам. До другого читання до документа подано понад 16 тисяч поправок.
- Депутат фракції “Слуга народу” Олександр Качура подав звернення до глави редакційної ради національного проєкту “Книга рекордів України” з проханням зафіксувати рекорд за кількістю поправок “антиколомойского” закону.
- Виключений зі “Слуги народу” нардеп Антон Поляков, який подав 6033 правки до “антиколомойського” закону висунув ультиматум Верховній Раді.